Diego Maradona morreu aos 60 anos AFP

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 09:16

Rio - O ídolo do futebol argentino Diego Maradona sofreu uma queda e bateu a cabeça no último dia 19 deste mês. As informações são da emissora argentina "TV C5N". O incidente foi relatado pelas enfermeiras que cuidavam do ídolo do futebol e aconteceu seis dias antes da morte do "Pibe".

De acordo com a emissora, nenhum estudo foi feito para determinar se o jogador sofreu algum dano que possa ter motivado a queda ou que a queda tenha motivado. Diego Maradona se recuperava de uma cirurgia de hematoma subdural em sua casa em Tigre, em Buenos Aires. A operação aconteceu no começo de novembro.

A equipe médica chefiada por Leopoldo Luque , que foi indiciado por "homicídio culposo", teve conhecimento dos fatos assim como a psiquiatra Agustina Cosachov. A emissora afirmou que a queda pode ter sido causada por uma falta de firmeza nos joelhos debilitados do craque argentino.