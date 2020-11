Casagrande Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 12:22

Rio - O ex-jogador do Corinthians e atual comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande voltou a abordar a morte de Diego Maradona. Na opinião do ex-atacante, o argentino deveria ter sido internado de forma compulsória para se tratar da dependência química.

"Se a minha família não me internasse involuntariamente, eu não estaria aqui, com certeza. E no caso do Maradona, eu acho que faltou uma atitude mais drástica, sabe?", afirmou em entrevista ao "Fantástico".

Walter Casagrande foi usuário de drogas durante boa parte da sua vida. O ex-jogador passou por momentos complicados após o fim da sua carreira de jogador. Após se livrar da dependência, Casão costuma tratar do assunto em muitas participações.

Diego Maradona morreu aos 60 anos na última quarta-feira. O ídolo argentino também teve um histórico grande de dependência química ao longo da sua carreira e da sua vida após encerrar sua trajetória como jogador.