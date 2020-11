Uso de termo racista pode render punição a Cavani Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 13:17 | Atualizado 30/11/2020 13:31

Rio - Após brilhar na vitória do Manchester United, com dois gols e uma assistência, o atacante Edinson Cavani pode ser suspenso por até três jogos pelo uso de um termo racista nas redes sociais. O uruguaio agradeceu os elogios de um seguidor com a seguinte expressão "Obrigado, negrito". A publicação foi apagada minutos depois.

Segundo o "The Guardian", Cavani pode receber uma suspensão de até três jogos se a Federação Inglesa considerar que o atacante utilizou linguagem discriminatória com "referência à origem étnica, de cor, raça ou nacionalidade". Se a investigação prosseguir, o atacante terá que enviar sua defesa por escrito até a próxima semana.



Na última temporada, o meia do Manchester City, Bernardo Silva levou um jogo de suspensão após postar uma foto do companheiro de equipe Mendy, o comparando a um desenho de uma marca de chocolate espanhol.