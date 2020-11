Bombonera pode receber final da Libertadores Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 13:42

Rio - A direção da Conmebol começará nos próximos dias suas visitas para definir as cidades que receberão as finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2021 a 2023. La Bombonera, que já aparecia entre os candidatos à decisão do ano que vem, ganhou força em virtude da morte de Diego Maradona. A informação é do "UOL".

A perda do ídolo argentino fez com que o estádio do Boca Juniors fosse promovido a favorito pela Conmebol. A ideia da entidade é usar toda semana que antecede a final da Libertadores em 2021 para homenagear Maradona, já que a decisão está marcada para novembro de 2021, exatamente um ano após sua morte.

Ao todo, cinco estádios brasileiros se candidataram a receber as finais da Libertadores e sete as da Sul-Americana. O Maracanã, sede da final da Libertadores deste ano, aparece na lista de postulantes a receber a decisão novamente em 2022 e 2023 e também a sediar a final da Sul-Americana em 2021. Os vencedores devem ser escolhidos até meados do ano que vem.

Confira a lista de candidatos:

Libertadores 2021

La Bombonera - Buenos Aires

Monumental de Nuñez - Buenos Aires

Libertadores de América - Avellaneda

El Cilindro - Avellaneda

Mario Alberto Kempes - Córdoba

Arena da Baixada - Curitiba

Beira Rio - Porto Alegre

Neo Química Arena - São Paulo

Morumbi - São Paulo

Nacional - Santiago

Monumental de Barcelona - Guayaquil

Sul-Americana 2021

La Bombonera - Buenos Aires

Monumental de Nuñez - Buenos Aires

Nuevo Gasometro - Buenos Aires

Libertadores de América - Avellaneda

El Cilindro - Avellaneda

Único - Santiago del Estero

Mané Garrincha - Brasília

Arena da Baixada - Curitiba

Arena Castelão - Fortaleza

Beira Rio - Porto Alegre

Arena Pernambuco - Recife

Maracanã - Rio

Arena Fonte Nova - Salvador

Nacional - Santiago

Casa Blanca - Quito

Libertadores 2022

La Bombonera - Buenos Aires

Monumental de Nuñez - Buenos Aires

Libertadores de América - Avellaneda

El Cilindro - Avellaneda

Mario Alberto Kempes - Córdoba

Maracanã - Rio

Arena da Baixada - Curitiba

Beira Rio - Porto Alegre

Neo Química Arena - São Paulo

Morumbi - São Paulo

Nacional - Santiago

Nacional - Lima

Monumental - Lima

Centenário - Montevidéu

Monumental de Barcelona - Guayaquil

Sul-Americana 2022

La Bombonera - Buenos Aires

Monumental de Nuñez - Buenos Aires

Nuevo Gasometro - Buenos Aires

Libertadores de América - Avellaneda

El Cilindro - Avellaneda

Único - Santiago del Estero

Mané Garrincha - Brasília

Arena da Baixada - Curitiba

Arena Castelão - Fortaleza

Beira Rio - Porto Alegre

Arena Pernambuco - Recife

Maracanã - Rio

Arena Fonte Nova - Salvador

Nacional - Santiago

Monumental - Lima

Nacional - Lima

Casa Blanca - Quito

Libertadores 2023

La Bombonera - Buenos Aires

Monumental de Nuñez - Buenos Aires

Libertadores de América - Avellaneda

El Cilindro - Avellaneda

Mario Alberto Kempes - Córdoba

Maracanã - Rio

Arena da Baixada - Curitiba

Beira Rio - Porto Alegre

Neo Química Arena - São Paulo

Morumbi - São Paulo

Nacional - Santiago

Nacional - Lima

Monumental - Lima

Monumental de Barcelona - Guayaquil

Atanasio Girardot - Medellín

Metropolitano - Barranquilla

Sul-Americana 2023

La Bombonera - Buenos Aires

Monumental de Nuñez - Buenos Aires

Nuevo Gasometro - Buenos Aires

Libertadores de América - Avellaneda

El Cilindro - Avellaneda

Único - Santiago del Estero

Mané Garrincha - Brasília

Arena da Baixada - Curitiba

Arena Castelão - Fortaleza

Beira Rio - Porto Alegre

Arena Pernambuco - Recife

Maracanã - Rio

Arena Fonte Nova - Salvador

Nacional - Santiago

Monumental - Lima

Nacional - Lima

Atanasio Girardot - Medellín

Casa Blanca - Quito