Neto Divulgação/Band

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 15:06

Rio - Neto pode ser candidato à presidência do Corinthians em 2023. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta segunda-feira, o apresentador não se mostrou satisfeito com o resultado da eleição no último sábado, que teve Duílio Alves Monteiro como vencedor.

Publicidade

"Eu vou ficar na Band mais cinco anos ou mais três. Quem sabe eu não sou o próximo presidente do Corinthians? Quem sabe eu não vou brigar com eles?", declarou Neto.

"Em relação à eleição, são os últimos três anos. Acabou a mamata. O que o Augusto mostrou nas eleições, junto com o Mário Gobbi, foi que tem muita gente que não queria a 'transformação' do Duílio. Porque não tem transformação, Duílio. São as mesmas pessoas que estão lá", criticou.

Publicidade

"O Andrés tirou o Dualib, entrou como presidente tampão, depois ele foi presidente, fez uma ótima gestão em 2007 - a única -, depois ele colocou Roberto (de Andrade), ele colocou Mário Gobbi, e o grande problema agora é como o Duílio, que disse que vai limpar geral, vai pagar os 500 milhões do estádio, mais de 900 milhões da dívida da Caixa. Não existe transformação em uma situação dessa. O Corinthians está no fundo do poço, mas é tão grande, que não cabe no poço", finalizou.