Luta de Mike Tyson terminou empatada na madrugada de domingo Reprodução/Combate

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 15:24

Rio - A luta de Mike Tyson e Roy Jones Jr, exibida na madrugada de domingo, aumentou em 80% a audiência da Rede Globo no Rio e em São Paulo na comparação com os 4 sábados anteriores (de 5 pontos para 9 pontos nas duas praças).



Em share, o aumento foi de +11 pts em SP e de +14 pts no RJ. O número de domicílios com TVs ligadas no horário cresceu 17% em São Paulo e 11% no Rio.

Bastante aguardado pelos fãs de luta, o combate entre Mike Tyson e Roy Jones Jr - duas lendas do Boxe -, realizado na madrugada deste sábado (28), em Los Angeles (EUA), correspondeu as expectativas de quem acompanhou, pelo menos por parte do "Iron Mike". Mostrando um vigor físico incrível, o ex-campeão dos pesados, de volta aos ringues após 15 anos, foi pra cima do "Capitão Gancho" em duelo que teve caráter "mais ou menos" de exibição.

A percepção de quem assistiu ao confronto é de que Tyson "segurou" um pouco contra Roy Jones Jr, evitando golpes traumáticos e mirando mais na linha de cintura, conforme as regras da disputa previam anteriormente (relembre aqui). Mike Tyson foi superior do primeiro ao oitavo assalto, mas na contagem dos juízes não oficiais do WBC (Conselho Mundial de Boxe), o confronto terminou declarado um empate.