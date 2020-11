Ex-esposa e filho de Maradona Reprodução

Publicado 30/11/2020 16:08

Rio - A imprensa argentina divulgou nesta segunda-feira um áudio que seria o último de Diego Armando Maradona em vida, já que ele morreu na última semana. A mensagem foi enviada a Mario Baudry, o atual marido de sua ex-mulher, Verónica Ojeda.



No áudio, o "10" pede que Mario cuide da sua esposa, mas principalmente de Diego Fernando, seu filho mais novo, de 7 anos, e que teve com Ojeda. Antes da morte, seu pequeno emocionou a Argentina ao pedir para que o pai deixasse logo o hospital para poder voltar a brincar com ele.



"Olá Mario. Diego falando, eu sei que isso vai parecer incrível para você. A Vero (Verónica) me disse que está com você. Cuida muito dela e do meu anjo (Diego Fernando), que não tem comparação com nada. Olha, eu tenho muitos filhos, mas este vai ficar com a última cinza", apontou.

Por outro lado, o advogado de uma das enfermeiras que atendeu Maradona nos dez dias anteriores ao seu falecimento, disse que o ídolo sofreu uma queda e um golpe na cabeça do lado oposto ao que havia sido operado, mas não foi tratado.



"Maradona caiu na quarta-feira antes de morrer. Ele levou uma queda, bateu a cabeça e não o levaram ao hospital para fazer ressonância magnética ou tomografia computadorizada", disse Rodolfo Baqué ao canal TN. Enquanto isso, Leopoldo Luque, o médico de Diego, compareceu espontaneamente para depor nesta segunda-feira na promotoria de San Isidro, depois que seu escritório e casa foram revistados no domingo por ordem da Justiça e depois de garantir que fez "o melhor" que poderia ter feito pelo ex-jogador de futebol.

Luque chegou à Justiça de San Isidro junto com seu advogado, Julio Rivas, para se declarar espontaneamente perante os promotores que investigam as circunstâncias em que ocorreu a morte de Maradona, embora fontes do Ministério Público tenham indicado neste domingo que o neurocirurgião "não é formalmente acusado" no caso.

