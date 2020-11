Allan e Vargas curtem evento em Belo Horizonte Reprodução

Publicado 30/11/2020 16:17

Recentemente, o Galo teve um surto de Covid-19, que afetou diversos jogadores e membros da comissão técnica. Allan e Vargas faziam parte do grupo que contraiu a doença e ficaram afastados do clube por cerca de dez dias.

Além dos jogadores, o técnico Jorge Sampaoli e membros de sua comissão curtiram uma festa no início de novembro para comemorar o aniversário de Gabriel Andreata, gerente de futebol do clube. As festas irritaram a diretoria do Galo, que trata do assunto internamente.