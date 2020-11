O instante em que árbitro Lane Mills percebe a mordida de Tyson em Holyfield AFP

30/11/2020

Londres - A volta de Mike Tyson aos ringues pode render o terceiro combate com o Evander Holyfield. Histórico adversário que o nocauteou lendário e polêmico boxeador na disputa do cinturão mundial dos peso-pesados, em 1996, e que teve um pedaço da orelha arrancado com uma mordida na revanche, no ano seguinte, Holyfield, de 58 anos, estaria pedindo U$ 25 milhões, cerca de R$ 132 milhões, para abrir mão da aposentadoria e enfrentar Tyson pela terceira vez.

A informação é jornal britânico 'The Independent'. A repercussão positiva da volta de Tyson movimentou o mercado e legiões de fãs de boxe. Após 15 anos aposentado, o americano, de 44 anos, enfrentou o também americano Roy Jones Jr, de 51 anos. Tyson teria embolsado cerca de R$ 53 milhões pela luta que terminou empatada.



Após o combate, Tyson revelou o projeto de realizar lutas exibição a cada dois meses numa espécie de tour pela Europa. Holyfield já estipulou o preço para reeditar a luta, que, certamente, movimentará milhões e atrairá todos os holofotes do mundo para os ringues de boxe novamente.



"Não vou para o ringue por menos de 25 milhões. Eu o venci duas vezes. Sinto que é errado eu ter de pedir para lutar com ele. Não sei (se Tyson está com medo). Nunca perguntaria isso para uma pessoa... Se me chamarem, estarei lá em dois dias para lutar", disse ao podcast 'I Am Athlete'.