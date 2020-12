Uso de termo racista pode render punição a Cavani Divulgação

Publicado 30/11/2020 18:06

O atacante do Manchester United, Edinson Cavani, pediu desculpas por usar um termo considerado racista em postagem nas redes sociais após a vitória no campeonato inglês neste domingo. O uruguaio se explicou dizendo que tratava-se de uma "saudação afetuosa" com um amigo e que não teve a intenção de ofender.

Após vencer o Southampton, Cavani publicou "Gracias, negrito!" ao agradecer o amigo por uma postagem.

"A mensagem que publiquei depois do jogo de domingo tinha a intenção de ser uma saudação afetuosa para um grande amigo, agradecendo-o pelas mensagens depois da partida. A última coisa que eu queria era ofender alguém, me oponho completamente ao racismo e apaguei a mensagem tão logo soube que poderia ser interpretada de maneira diferente. Gostaria de me desculpar sinceramente por isso", disse o jogador.

Segundo a imprensa inglesa, o atleta pode pegar até três jogos de suspensão pelo termo. A Federação Inglesa vai investigar o ocorrido.

Uma situação envolvendo o este termo também ocorreu em 2011, quando Luis Suárez, ainda no Liverpool, pegou um gancho de oito jogos por xingar o lateral do Manchester United, Evra. O atacante usou a expressão "negrito" de forma pejorativa.