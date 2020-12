Luis Suárez é anunciado oficialmente pelo Atlético de Madrid Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 19:35

Madri - Luisito Suárez testou positivo para o novo coronavírus pela segunda vez e, portanto, desfalcará o Atlético de Madrid no confronto com o Bayern de Munique, nesta terça-feira, às 17h, no Wanda Metropolitano, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. De acordo com o diário espanhol 'As', o atacante realizou um novo exame nesta segunda, que apresentou mais um resultado positivo. Ainda que não apresente sintomas, o uruguaio terá que iniciar a terceira quarentena, como rege o protocolo da Uefa.

Suárez testou positivo para covid-19 na véspera do jogo com o Brasil, no dia 16 de novembro, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e foi um importante desfalque na derrota por 2 a 0, em casa.

Por conta do protocolo de recuperação, em isolamento social, 'El Pistolero' foi desfalque no aguardado reencontro com Barcelona e Valencia, pelo Campeonato Espanhol, e contra o Lokomotiv Moscou, na Liga dos Campeões. Com cinco pontos, o Atlético é o segundo colocado do Grupo A. O Bayern, com 12, lidera com folga.