Esporte

Jorge Jesus é acusado de machismo após resposta a repórter: 'Natural não saber sobre qualidade no futebol'

Repórter Rita Latas, da emissora "SPORT TV", de Portugal, falou sobre qualidade de jogo do Benfica ter ficado aquém do esperado e ex-treinador do Flamengo discordou

Publicado há 1 hora