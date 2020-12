Por O Dia

Publicado 01/12/2020 12:10 | Atualizado 01/12/2020 12:13

Rio - O Internacional anunciou nesta terça-feira que rescindiu os contratos dos jogadores Matheus Monteiro e Luiz Vinícius. Os jovens se envolveram na gravação de um vídeo em que o primeiro afirma ter dopado uma mulher em uma festa e ainda sugere tê-la estuprado. O segundo foi o responsável pela gravação e pela divulgação do vídeo.

"O Sport Club Internacional comunica o término da relação contratual dos atletas Matheus Monteiro e Luiz Vinicius, ambos da categoria sub-20", informou a instituição. O clube não dispensou os jogadores por justa causa, mas chegou a um acordo para romper o vínculo com ambos.

"Eu coloquei uma bala no copo dela, e ela ficou daquele jeito. Nem se ligou na cena, ela bebendo aqui, eu peguei o copo dela, quebrei um pedacinho e larguei ali. Ela ficou mal. E eu entrei para o quarto, ela de lá [vídeo é cortado]", afirma Matheus no vídeo, que viralizou nas redes sociais. Luiz, que gravou o vídeo e o publicou nas redes sociais, ainda acrescentou emojis de sorriso enquanto o colega contava a história.Matheus, tem 20 anos, é atacante e ficou conhecido ao fazer parte do grupo campeão da Copa São Paulo deste ano. Em julho, Matheus chegou a completar treinamentos no principal, mas não permaneceu no grupo. Luiz é volante, tem 19 anos, e estava lesionado. Ele tem uma partida pelo Colorado no Brasileiro Sub-20.