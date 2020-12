Neto quer Cartolouco na Band Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 14:08

Rio - O apresentador Neto revelou, em seu canal no Youtube, que deseja levar Lucas Strabko, o Cartolouco, para a Band. Durante um bate-papo com o jornalista, o ex-jogador elogiou sua irreverência e brincou dizendo que tiraria Edílson Capetinha do "Os Donos da Bola" para colocá-lo.

"Eu tentei trazer você para cá, mas não consegui ainda. (...) As pessoas que fazem as coisas diferentes incomodam os outros. A gente não pode perder nunca essa irreverência nossa. Vamos ver se eu consigo trazer você para cá", disse Neto.

"Eu tenho um sonho profissional na minha vida, que é um dia ser teu repórter", respondeu Cartolouco.

"O Cascão está tentando tirar o Edílson e colocar você no lugar dele", ironizou Neto.

Cartolouco foi demitido da Globo em abril após se envolver em diversas polêmicas, como uma "guerra" de álcool gel durante um programa ao vivo. Após a saída da emissora, participou do reality show "A Fazenda", na Record, mas foi o quarto eliminado.