Diego Maradona morreu aos 60 anos AFP

Por LANCE!

Publicado 01/12/2020 15:51 | Atualizado 01/12/2020 16:00

Dirigentes de Boca Juniors, Racing e River Plate combinaram um esforço coletivo para um clube argentino ganhar a Libertadores da América desta temporada em nome de Maradona. Para os times, essa seria a maior homenagem ao ídolo argentino e, inclusive, com uma final totalmente argentina. As informações são de Tales Torraca, colunista do "Uol".

Ainda de acordo com a coluna, a Confederação Sul-Americana de Futebol não "torceria o nariz" para uma final argentina e em prol a Maradona. A entidade até se referiu a "El Pibe" como o maior jogador de todos os tempos.

Maradona, curiosamente, jamais disputou uma Libertadores, seja como jogador ou técnico.

Após a notícia do "pacto", internautas repercutiram e levantaram a suspeita de que a Conmebol poderia "ajudar" os argentinos, insinuando que os brasileiros serão prejudicados nas competições sul-americanas.

"Já vi que teremos brasileiros garfados na Libertadores", escreveu um torcedor no Twitter.

"Agora ferrou mesmo. Conmebol vai roubar até a morte os brasileiros, principalmente a favor do Boca. VAR vai ficar cego até", comentou outro internauta.

"Conmebol já roubava pros argentinos antes, esse ano então quero só ver", postou outro.

futebol argentino + CONMEBOL = Libertadores 2020 pic.twitter.com/vtz9XfZ2kX — Yυяı (@yurispcrvg) December 1, 2020

Não torço por nenhum dos brasileiros na libertadores, mas a Conmebol já rouba pros argentinos normalmente, imagina agora que o Maradona morreu?

Vai ser Boca x River e não duvido nada transferirem a final pra Bombonera ainda kkkkkk — Vinícius Fialho (@VinnieFialho) December 1, 2020

Coitado do Inter que vai jogar contra o Boca e a Conmebol — Fritz com a Frida (@FrohlichFelipe) December 1, 2020

