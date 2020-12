Diego Maradona morreu aos 60 anos AFP

Publicado 02/12/2020 09:57

Rio - O coração do ídolo do futebol Diego Maradona pesava cerca de meio quilo e estava bastante dilatado. Este é o resultado da autópsia do ex-jogador, divulgado pelo jornal espanhol "AS". De acordo com a publicação, o estado órgão muscular do argentino era bem preocupante e acima do peso normal.

O ex-jogador morreu no último dia 25, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Maradona tinha 60 anos e estava em sua casa, em Tigre, cidade vizinha de Buenos Aires. Uma autópsia ainda será realizada para determinar a causa da parada cardiorrespiratória.

O ídolo argentino se submeteu no começo de novembro a uma operação cerebral. Após dias de internação, ele recebeu alta no último dia 11. Maradona estava com um suporte médico em sua residência. O ex-jogador teve seis ambulâncias para atendê-lo no dia da sua morte, mas os médicos não conseguiram salvá-lo.