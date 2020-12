Maracanã será palco da final da Libertadores de 2020 Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 11:06

Rio - A eliminação do Flamengo na Libertadores não desagradou apenas os torcedores rubro-negros. A derrota do atual campeão da competição nas oitavas de final foi um balde de água fria nas pretensões da Conmebol de que a final da competição tivesse público. As informações são do portal "UOL".

Tudo isso, porque na última semana, em reunião do Conselho e contato com clubes da competição a direção da entidade informou que a presença de público na final do torneio dependia da política brasileira e carioca. Segundo o site, havia algumas expectativas a se cumprir e uma delas era o Flamengo ir avançando na competição.

A possibilidade de ter o Rubro-Negro na decisão, na visão da Conmebol, seria fator importante por causa da não necessidade de deslocamento de torcedores em caso de liberação da abertura dos portões e por maior chance de convencimento das autoridades locais, caso houvesse condições sanitárias claro.

A decisão da Libertadores será no Maracanã e agendada de forma ainda não oficial para o dia 30 de janeiro.