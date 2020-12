Federico Gentile Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 12:25

Itália - Um grupo de torcedores do Foggia, que disputa a Série C do Campeonato Italiano, ateou fogo na porta da casa do meia Federico Gentile. O motivo da revolta é o momento conturbado pelo qual passa o clube.

Publicidade

No momento do início do fogo, Gentile estava no sofá com a esposa e seus dois filhos, quando viu a fumaça. Felizmente, ninguém se feriu.

O presidente do Foggia, Roberto Felleca, repudiou o ocorrido.

Publicidade

"Poderia ter acontecido uma tragédia. Por sorte, os vizinhos apareceram com água para apagar as chamas", declarou.

Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", Gentile é uma espécie de representante da atual diretoria. Ele chegou ao clube no ano passado, quando Falleca assumiu a presidência.