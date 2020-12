Por O Dia

Publicado 02/12/2020 13:12

Boa noite o que será que vai dizer o profissional flamenguista da ESPN//FOX só aguardar — Andres Sanchez (@andresanchez63) December 2, 2020

Rio - A eliminação do Flamengo para o Racing na Libertadores, na noite da última terça-feira, rendeu uma troca de farpas entre o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, e o jornalista Mauro Cezar Pereira. Após a queda do Rubro-Negro, o dirigente, apesar de não citar o nome do comentarista, fez uma publicação em sua conta no Twitter em tom de provocação, se referindo a um "profissional flamenguista da ESPN//FOX".