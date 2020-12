Messi homenageou Maradona em goleada do Barcelona no Campeonato Espanhol Reprodução/Barcelona

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Rio - A homenagem prestada por Lionel Messi após a morte de Diego Maradona, no último domingo, rodou o mundo e rendeu uma advertência e uma multa nesta quarta-feira para o craque do Barcelona. Após marcar o quarto gol da goleada do time catalão contra o Osasuna por 4 a 0, ele tirou a camisa e homenageou o ídolo argentino, vestindo o uniforme com o número 10 do Newell's Old Boys, da Argentina, que é seu clube de coração e onde Maradona jogou em 1993 e 1994.