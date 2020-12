Maradona Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 16:21

Rio - O Filho de Diego Maradona falou pela primeira vez sobre a morte do pai. Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", Diego Maradona Jr. defendeu que todos os clubes por onde seu pai passou aposentem a camisa 10 em sua homenagem.

Publicidade

“Nos times onde jogou, acho que sim, inclusive o Barça. Eu não tenho dúvidas. Mas tudo isso é secundário. Estou focado apenas em superar esse momento difícil. Tomara que aconteça rápido, ou não… Nem sei o que quero que aconteça”, afirmou.

Junior também falou sobre a emoção com as homenagens que o pai vem recebendo desde o dia de sua morte.

Publicidade

"Foram dias muito emocionantes. A (homenagem) do Leo (Messi) foi especial, muito legal. Me fez chorar. Também o que aconteceu no Napoli, o que aconteceu com o Boca, onde Dalma (filha de Maradona) estava … Foram emocionantes (…) Quero ser treinador, mas vai ter um antes e um depois pessoalmente. Nada será como antes. Não poder pegar o telefone para falar com meu velho é uma coisa que dói muito. Infelizmente, meu pai já foi embora", completou.