Publicado 02/12/2020 17:33

Rio - Embalada e confiante após o título ITF, no Egito, Carolina Alves Meligeni venceu mais uma e se garantiu nas oitavas de final do ITF W15, disputado no saibro do Cairo. A brasileira atropelou a compatriota Julia Klimovicz por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/0, em 57 minutos de partida..

Visivelmente mais confiante, Carol Meligeni colocou sua experiência em quadra diante da jovem paranaense de 17 anos e triunfou sem dificuldades para se garantir na próxima fase do torneio disputado no Egito.

Nas oitavas de final, a brasileira vai enfrentar a eslovena Pia Lovric, que venceu a russa Ksenia Lakstova por 2 sets a 1, parciais de 6/0, 6/7 (3) e 7/5.