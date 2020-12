Neymar AFP

Por Lance

Publicado 02/12/2020 19:09

Em grande noite dos brasileiros, o PSG respirou aliviado na Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, em Old Trafford, o clube francês derrotou o Manchester United por 3 a 1, com dois gols de Neymar e um de Marquinhos. Rashford marcou o gol dos donos da casa. Com o resultado, os parisienses chegam aos mesmos nove pontos de United e RB Leipzig, e ficam a um empate de garantir a classificação para as oitavas de final.

INÍCIO PROMISSOR

Em uma situação delicada e pressionado pela vitória, o PSG começou melhor na partida e conseguiu abrir o placar logo aos cinco minutos. Após tabela com Neymar, Mbappé finalizou da entrada da área, a bola desviou na marcação e sobrou para o craque brasileiro, com pouco ângulo, bater firme e superar De Gea.



POLÊMICA E RESPOSTA INGLESA

Atrás do marcador, o United ainda ficou perto de ter um jogador expulso aos 22 minutos. Em confusão com Paredes, o brasileiro Fred acertou uma cabeçada no adversário, mas recebeu apenas cartão amarelo após consulta do árbitro ao VAR. Após o lance, os donos da casa cresceram na partida e chegaram ao empate. Aos 32, Wan-Bissaka cruzou rasteiro, Rashford chegou batendo de primeira e a bola desviou em Danilo, antes de acabar no fundo do gol.



FESTIVAL DE CHANCES PERDIDAS

Na volta do intervalo, as equipes mantiveram o bom ritmo e o jogo ganhou em emoção. Logo aos três minutos da etapa final, Rashford achou Martial na cara do gol, mas o francês isolou e desperdiçou grande chance. Em seguida, foi a vez de Cavani levar perigo e quase fazer um golaço por cobertura, acertando o travessão. Pelo lado do PSG, Marquinhos e Bakker também tiveram boas oportunidades, mas pararam no travessão e De Gea, respectivamente.



GOL E EXPULSÃO: BRASILEIROS VIVEM MOMENTOS OPOSTOS

Após as chances perdidas, o PSG voltou novamente à frente do placar aos 23 minutos. Em sobra da cobrança de escanteio, Herrera bateu de primeira na entrada da área e a bola ficou viva da área até chegar Marquinhos, que dominou e finalizou para o fundo das redes. Logo após o reinício do jogo, Fred recebeu o segundo amarelo e deixou o United com um a menos.



JOGADA BRASILEIRA E MAIS UM DELE

Já nos acréscimos, Neymar garantiu a vitória parisiense e deu ponto final ao placar da partida. Após iniciar começa a jogada no campo de defesa, o craque brasileiro apareceu na pequena área para completar passe de Rafinha para o fundo da rede.