Patrick de Paula comemora o gol marcado na goleada sobre o Delfín, no Allianz Parque César Greco/Palmeiras

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 22:00

São Paulo - Embalado, o Palmeiras confirmou o favoritismo no Allianz Parque e atropelou o Delfín, do Equador, nesta quarta-feira. A implacável goleada por 5 a 0 no segundo jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores teve a assinatura da garotada. Patrick de Paulo, autor do gol mais bonito da noite, Gabriel Veron, duas vezes, e Danilo representaram bem a base, mas o veterano Willian Bigode deixou a sua marca. Classificado, o Verdão aguarda o vencedor do duelo entre Libertad, do Paraguai, e Jorge Wilstermann, da Bolívia.



Em constante evolução sob o comando do português Abel Ferreira, o Palmeiras não se acomodou com a vitória por 3 a 1 no primeiro jogo, no Equador. À distância, o torcedor acompanhou a intensidade imposta pela equipe desde o início do jogo. Depois da blitz de tirar o fôlego dos visitantes, em boas chances com Lucas Lima, Scarpa e Gabriel Menino, Patrick de Paula, aos 28 minutos, acertou uma bomba de fora da área: 1 a 0. Nem mesmo a saída de Scarpa, após um choque na cabeça, e do autor do primeiro gol, com suspeita de lesão muscular, diminuiu o ímpeto do Verdão.

No segundo tempo, o domínio foi traduzido em gols. Aos três minutos, Veron aumentou a vantagem com um toque de cobertura sobre o goleiro Banguera. Três minutos depois, Veron cruzou na medida para Willian marcar o terceiro. Não perca as contas, torcedor. Após o cruzamento de Raphael Veiga, Veron, de primeira, fez outro belo gol, aos 14. Nos acréscimos, mesmo após diminuir o ritmo, o Palmeiras fechou a goleada, aos 48, no desvio de Danilo, após o cruzamento de Gabriel Silva cruzou da direita, e Danilo apareceu na área para desviar.

Publicidade

Dono da melhor campanha da primeira fase da Libertadores, o Verdão aumentou chegou a 13 jogos de invencibilidade, com 11 vitórias, e eleva o moral para a fase mata-mata da competição. Quinto colocado no Brasileiro, com 37 pontos, o Palmeiras enfrenta o Santos, sábado, às 17h, na Vila Belmiro, em busca de um lugar no G-4.