Publicado 03/12/2020 11:42 | Atualizado 03/12/2020 11:42

Rio - A polêmica em torno de Maradona, que morreu no último dia 25 do mês de novembro, continua. Agora, foi a irmã do craque, Ana, que falou sobre a relação que Diego tinha com as filhas Dalma (que chorou muito após uma homenagem prestada no La Bombonera) e Giannina, do primeiro casamento, que já chegaram a alegar que ela se aproveitava do irmão.