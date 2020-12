Troféu do Campeonato Brasileiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 10:12

Rio - O clássico entre Vasco e Fluminense, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi antecipado. A partida que aconteceria no próximo dia 14 (segunda-feira), agora será realizada no próximo dia 13 (domingo). As equipes se enfrentam em São Januário.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O MUNDO DO ESPORTE



O motivo que levou a CBF a antecipar o duelo foi para preservar o intervalo regulamentar entre jogos do Fluminense. Depois de encarar o Vasco, o Tricolor vai enfrentar o Atlético-GO, no dia 16 (quarta-feira), fora de casa, pela competição.

O motivo que levou a CBF a antecipar o duelo foi para preservar o intervalo regulamentar entre jogos do Fluminense. Depois de encarar o Vasco, o Tricolor vai enfrentar o Atlético-GO, no dia 16 (quarta-feira), fora de casa, pela competição.

Publicidade

O horário do jogo também foi alterado. Inicialmente o clássico aconteceria às 20 horas. Porém, agora, o duelo entre os clubes cariocas será às 20h30.