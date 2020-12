Neymar e Mbappé David Ramos / AFP

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 10:51

Rio - A declaração de Neymar de que gostaria de jogar novamente ao lado de Lione Messi, desta vez pelo PSG, pode indicar o fim da passagem de Mbappé pelo clube francês. De acordo com o jornal espanhol "As", para conseguir ter condições de ter o argentino ao lado do brasileiro, o clube francês teria que se desfazer do atacante campeão da Copa de 2018.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O MUNDO DO ESPORTE



De acordo com a publicação, a venda seria necessária por não haver caixa suficiente para bancar o trio no PSG. Neymar vem negociando a sua renovação de contrato com o clube francês. Ao abordar o futuro de Mbappé, o jornal espanhol vai além e cita o Real Madrid como um possível destino.

De acordo com a publicação, a venda seria necessária por não haver caixa suficiente para bancar o trio no PSG. Neymar vem negociando a sua renovação de contrato com o clube francês. Ao abordar o futuro de Mbappé, o jornal espanhol vai além e cita o Real Madrid como um possível destino.

Publicidade

A publicação afirma ainda que a boa relação entre as diretorias de Madri e Paris pode fazer com que a negociação avance rapidamente. É especulado que o PSG queira pelo menos 150 milhões de euros (cerca de R$ 950 milhões) pelo jogador. Mbappé tem contrato com o vice-campeão europeu até 2022.