Por ESTADÃO CONTEÚDO

Rio - A pandemia do novo coronavírus fez com que o calendário do futebol brasileiro precisasse se organizar com um espaço menor de datas em 2020, invadindo os primeiros meses de 2021. Em razão disso, o Campeonato Brasileiro terá um final de ano diferente do usual. Na noite de quarta-feira, a CBF divulgou a atualização da tabela de jogos da 26.ª até a 29.ª rodada, sendo que a segunda delas, a 27.ª, acontecerá em meio ao feriado de Natal, nos dias 26 e 27 de dezembro.

Esta rodada terá a sua abertura no dia 26, um sábado, no dia seguinte à comemoração natalina. Atlético-MG x Coritiba e Santos x Ceará jogarão às 17 horas. Na sequência, às 19 horas, será a vez de Goiás x Sport e Fortaleza x Flamengo. Depois, às 21 horas, Fluminense e São Paulo duelam no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.No domingo, dia 27, às 16 horas, serão três jogos: Botafogo x Corinthians, Bahia x Internacional e Athletico-PR x Vasco. Logo depois, às 18h15 será a vez de Palmeiras x Red Bull Bragantino, em São Paulo. Por fim, às 20h30, Grêmio e Atlético Goianiense fecham a rodada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.Após esta data, o campeonato terá uma pausa por 10 dias e será retomado no dia 6 de janeiro, uma quarta-feira, com a 28.ª rodada. Destaque para os clássicos Flamengo x Fluminense, no Maracanã, e Palmeiras x Corinthians, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.Mas não serão todos os clubes que terão esse descanso. No dia 30 de dezembro, véspera do Ano Novo, está agendada a rodada de volta das semifinais da Copa do Brasil com os duelos América-MG x Palmeiras, em Belo Horizonte, e São Paulo x Grêmio, no estádio do Morumbi, na capital paulista. Os jogos de ida serão uma semana antes, no dia 23.