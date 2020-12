Rede Globo Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 18:08

Rio - A Globo voltou a cancelar programas do Sportv para diminuir a presença de pessoas na redação da emissora. Com isso, o canal esportivo não vai veicular, por tempo indeterminado, a edição do meio-dia do "Sportv News", apresentada por Janaína Xavier. Além disso, o narrador Eduardo Moreno testou positivo para o novo coronvírus.

Publicidade

A informação já consta na programação do Sportv divulgadas pelas operadoras pagas. No lugar do "Sportv News", e entre o "Redação" e o "Seleção", o Sportv vai exibir o programa "Baú do Esporte".