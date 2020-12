Partida entre as equipes de Flamengo e Racing, válida pelas oitavas de final da Taça Libertadores da América, realizada no estádio do Maracanã, Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (01). Alexandre Vidal/Flamengo

Rio - A eliminação do Flamengo para o Racing nas oitavas de final da Libertadores foi motivo de "comemoração" na Rede Globo. A celebração não é por conta de um problema com o Rubro-Negro ou com o desempenho do time, mas sim por motivos comerciais. Com o clube fora das telas do SBT e Fox Sports no meio de semana, a Globo poderá utilizar o carioca nas quartas-feiras pelo Campeonato Brasileiro. As informações são do colunista Gabriel Rizzo, do site "UOL".

A Globo rompeu o contrato com a Conmebol e não exibe mais a Libertadores. Desde então, a emissora costuma modificar datas e adiantar jogos do Brasileirão para quartas em busca de disputar com competições sul-americanas. No dia 6 de janeiro iniciam as semifinais da Libertadores, provavelmente com times brasileiros, por isso a Globo desmembrou o calendário e marcou o clássico Flamengo x Fluminense, da 28ª rodada, para a mesma data.

Ainda é provável que Goiás x Flamengo, pela 30ª rodada, seja marcado para o dia 13 de janeiro, data dos confrontos de volta das semifinais da Libertadores. Jogos de Corinthians e São Paulo, para a praça paulista, também devem ser exibidos, como já vem sendo feito.

A Globo tem pedido à CBF que antecipe para o meio de semana partidas da rodada do fim de semana do Brasileiro para compor sua grade nas semanas que o campeonato "folga" por causa das competições sul-americanas. O Corinthians tem sido mais usado, mas, por exemplo, na semana que vem será a vez de São Paulo x Botafogo, confronto atrasado da 18ª rodada.

Na semana seguinte, do dia 16, ocorrerão os jogos de volta das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana e a Globo já fez o pedido para duas partidas: São Paulo x Atlético-MG e Atlético-GO x Fluminense . Não foi possível puxar o Flamengo já que o rival do clube na rodada do final de semana seguinte, a 26ª, será o Bahia, que jogará pela Sul-Americana.