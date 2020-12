Fernando Caetano Reprodução

Por O Dia

Rio - A Disney segue com seu processo de reformulação na Fox Sports e na ESPN. Segundo o site "UOL", a emissora está analisando os contratos de 50 profissionais que se encerram no fim deste mês para definir quem permanece na equipe. A decisão inicial foi em relação aos repórteres e optou-se por não renovar com seis nomes da Fox: Fernando Caetano, Bruna Carvalho, Flávio Amendola, Álvaro Loureiro, Flávio Winick e André Cavalcante.

Desta lista, o nome mais forte é o de Fernando Caetano, que era um dos principais repórteres da emissora. Ele cobria majoritariamente os clubes paulistas, mas participou de coberturas importantes da emissora, como a final da Libertadores de 2019, vencida pelo Flamengo, e da seleção brasileira.

Por outro lado, quatro profissionais tiveram seus vínculos renovados pela empresa americana: Gustavo Berton e Vinícius Nicoletti, do Fox Sports, e William Tavares e Fernando Nardini, da ESPN. Berton, que antes acompanhava o dia a dia de clubes paulistas, se mudou para Porto Alegre e será responsável pela cobertura dos clubes gaúchos.

Ainda de acordo com o "UOL", a Disney deve fazer uma proposta de renovação a alguns nomes fortes, como Mauro Cezar Pereira, João Guilherme e Benjamin Back.