Brazil's Flamengo coach Rogerio Ceni gestures during the closed-door Copa Libertadores round before the quarterfinals football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Racing at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on December 1, 2020. (Photo by Bruna Prado / various sources / AFP) AFP

Por O Dia

Após a eliminação do Flamengo na Libertadores da América, o nome de Rogério Ceni ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Com a sequência de desempenhos ruins dos jogadores durante a partida decisiva, realizamos um questionamento das redes sociais do O Dia: você acha que o técnico fez boas alterações na partida?



A pergunta ficou disponível para receber votos por 24 horas, entre quarta-feira, 2, e quinta-feira, 3. A maioria (75,1%) afirmou que o técnico não soube escalar o time. Separando por rede, o 'Não' predominou em todas: Instagram (76,9%), Facebook (72,3%) e Twitter (71,2%). O universo de votantes desta enquete foi de 1.140.

Em outro questionamentos esta semana, feito entre terça, 1º e quarta-feira, 2, a maioria dos seguidores (86%) se mostrou contra o protesto ocorrido na sede do Botafogo, que teve seus muros pichados com ameaças de morte por conta da situação delicada do time no Campeonato Brasileiro. O total de participantes dessa enquete foi de 917.