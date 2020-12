Brenner marcou o segundo gol da vitória em Goiânia e está isolado na artilharia do São Paulo, com 18 gols Rubens Chiri/São Paulo

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 21:50

Goiânia - Algoz do Flamengo na Copa do Brasil, o São Paulo vai de vento em popa no Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 3 a 0 sobre o lanterna Goiás, nesta quinta-feira, no Serrinha, o Tricolor Paulista assumiu a liderança, com 44 pontos, e abriu dois pontos de vantagem sobre o Atlético-MG, vice-líder, com 42, e cinco sobre o Rubro-Negro, com 39. Igor Gomes, Brenner e Hernanes marcaram os gols do 'indigesto' visitante.

Em jogo adiado pela da primeira rodada do Brasileiro, por conta do surto de casos de coronavírus no clube goiano, com dez jogadores em agosto, o São Paulo, em seu melhor momento no ano, não encontrou resistência contra o Goiás, que tem 96% de chances de cair para a Série B do Brasileiro. Com o controle das ações, abriu o placar, aos 20 minutos, no chute de fora da área de Igor Gomes e deixou o primeiro tempo com a sensação de que poderia ter resolvido o jogo nos primeiros 45 minutos.

Na volta do intervalo, nada mudou. Após a boa tabela entre Luciano e Gabriel Sara, Brenner, livre de marcação, escorou o cruzamento para ampliar a vantagem e comemorar o 18º gol na temporada. Em ritmo de treino, o São Paulo chegou ao terceiro, aos 37. Após uma aula de linha de passes, Tchê Tchê deixou Hernanes na cara do gol para sacramentar a vitória.

Na próxima rodada, os comandados de Fernando Diniz terão o Sport pela frente, domingo, às 16h, no Morumbi. Já o Goiás, em crise, terá o clássico com o Atlético-GO como próximo desafio, segunda-feira, às 20h, em Goiânia.