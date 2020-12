Neymar AFP

Por IG - Esporte

Publicado 04/12/2020 10:08

Rio - A declaração de Neymar, após a vitória do PSG contra o Manchester United, pela Champions League, no qual deixava claro o sonho de voltar a jogar com Messi, agitou os bastidores da bola e, agora, parece que o assunto ficou sério.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o craque brasileiro teria colocado a contratação do argentino como prioridade para renovar ou não seu contrato com o PSG, que vai até junho de 2022.

Publicidade

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O MUNDO DO ESPORTE



Segundo a publicação, Neymar se sente mais líder do que nunca no PSG e colocou a presença do amigo como fiel da balança para seguir em París. Os dois, aliás, estariam se falam com frequência e são como irmãos. Segundo a publicação, Neymar se sente mais líder do que nunca no PSG e colocou a presença do amigo como fiel da balança para seguir em París. Os dois, aliás, estariam se falam com frequência e são como irmãos.

Além disso, o jornal defende que o PSG é o único clube do mundo com condições de propor um contrato a Messi sem sofrer danos financeiros, o que poderia acontecer com o Manchester City de Pep Guardiola.



Messi, que ganhou um boneco de cera no museu do Barcelona, está no último ano de contrato na atual equipe e pode assinar um pré-contrato já em janeiro de 2021.