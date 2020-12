Diego Maradona morreu aos 60 anos AFP

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 12:45

Rio - A investigação da morte de Diego Maradona obteve documentos que descartaram que o craque já tivesse uma insuficiência cardíaca crônica quando foi internado para uma cirurgia no cérebro, em novembro. A informação é do site argentino "Data Clave".

Segundo fontes ouvidas pelo veículo, o coração do craque argentino não estava dilatado na época da cirurgia. Na ocasião, Maradona era monitorado com o auxílio de um dispositivo pela equipe médica da clínica onde estava internado, em La Plata. O problema teria começado após ele ser tratado sem os devidos cuidados na casa onde faleceu, em Tigre.

De acordo com a autópsia, o coração de Maradona apresentou um peso de 500 gramas, o dobro do normal. Ainda segundo informações do "Data Clave", a causa da morte pode ter sido uma arritmia súbita no coração. As primeiras perícias apontam que o pulmão do ex-jogador se encheu de líquido "bruscamente", num caso de edema pulmonar.