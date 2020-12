Taça do Mundial de Clubes da Fifa que será disputado em fevereiro de 2021 Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/12/2020

Rio - Nesta sexta-feira a Fifa confirmou que o Mundial de Clubes ocorrerá em dezembro de 2021, no mesmo formato dos últimos anos. O campeonato volta às terras japonesas com o modelo de sete participantes após passar quatro anos se dividindo entre Catar e Emirados Árabes.

O formato do Mundial com 24 clubes ainda é uma ideia vivida entre os dirigentes da federação, mas não tem data para acontecer. Ela não saiu do papel devido ao adiamento forçado da Eurocopa e Copa América para o meio de 2021 por conta da pandemia.

Tendo em vista que 2022 é ano de Copa do Mundo, que ocorrerá entre novembro e dezembro, há grande chance de que não haja tempo para que o Mundial tenha tantos clubes. Apenas é certo que será disputado na China.

"Nós queremos proteger os clubes, mas também proteger o futebol de seleções, e achar esse equilíbrio não é simples", contou Gianni Infantino, presidente da Fifa.

"Os clubes e os fãs de clubes do mundo inteiro querem (o novo Mundial). Mas antes temos que poder dizer quando vamos fazer. É certo que será na China, mas ainda não decidimos quando", completou.

A edição de 2020 foi adiada para fevereiro de 2021, no Catar. Até o momento há quatro clubes confirmados: Bayern (campeão da Liga dos Campeões da Europa), Al Ahly (campeão da Liga dos Campeões da África), Al Duhail (campeão do Catar) e Auckland City (nomeado pela OFC).