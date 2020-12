Rio de Janeiro - RJ - 23/08/2020 - Futebol - Campeonato Brasileiro serie A 2020 - Partida valida pela 5 rodada - Flamengo x Botafogo - Estadio Maracana, Maracana, zona norte do Rio - Foto Reginaldo Pimenta / O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 14:53 | Atualizado 04/12/2020 16:23

Rio - Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 17h, no Nilton Santos, pela 24ª rodada do Brasileiro. Embora o Alvinegro esteja na parte de baixo da tabela e o Rubro-Negro na parte de cima, o clima nos dois times é de tensão após os últimos resultados.

O Botafogo, que não vence há sete jogos, , atualmente é o penúltimo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro e vê no clássico uma oportunidade de começar a arrancada para sair da zona de rebaixamento. Recentemente, a diretoria alvinegra promoveu mudanças no comando da equipe. Demitiu Ramón Díaz, que estava com problema de saúde e não poderia ficar na beira do grama antes do dia 7 de dezembro. Chegou Eduardo Barroca e, na primeira semana do treinador, ele contraiu a Covid-19.

Publicidade

Diante do atual momento, torcedores protestaram, cobraram jogadores e picharam muros, com dizerem de ameaças. Inclusive, na última quinta-feira, membros de torcidas organizadas foram ao Nilton Santos e se reuniram com o diretor Tulio Lustoza e o lateral Victor Luis, um dos mais experientes do elenco alvinegro. Na conversa, ficou combinado que vontade e raça não faltará dentro de campo, e os torcedores não irão parar de apoiar.

No Flamengo, o clima não é diferente. Eliminado nas oitavas de final da Libertadores, na última terça-feira, o time de Rogério Ceni, agora, só tem o Campeonato Brasileiro para tentar salvar a temporada 2020, após um ano passado de hegemonia. Ao longo da semana, o treinador focou na parte física dos atletas, o que, na opinião do comandante, precisa melhorar, pois é um dos fatores que impede um futebol de melhor qualidade do elenco rubro-negro.

Publicidade

Por falar nisso, o departamento médico e a comissão técnica também estão no olho do furacão, após uma sequência de lesão muscular no elenco e a demora para jogadores lesionados retornarem ao time. Os principais alvos das críticas internas são Rafael Winiki e Diego Paiva, preparador físico e fisioterapeuta, respectivamente, que nunca trabalharam em clube de futebol anteriormente.

O vice de futebol Marcos Braz também vive momentos de conturbados. Membros de grupos políticos aliados a Rodolfo Landim alegam que, com a candidatura do VP a vereador do município do Rio de Janeiro, o dia a dia do Ninho do Urubu fica de segundo plano e, consequentemente, sem cobranças no elenco.

Publicidade

O Flamengo também está tendo que lidar com uma situação delicada envolvendo Lincoln. Na quarta-feira, o diretor Bruno Spindel ligou para o atacante e pediu que ele se apresentasse ao time Sub-20, o que o jogador e os seus representantes se recusaram. Na quinta-feira, quando ele se apresentou a Rogério Ceni, percebeu que os seus materiais esportivos não estavam no vestiário do Ninho do Urubu, foi advertido e liberado da atividade.

Segundo apurou a reportagem, Lincoln está fora dos planos da diretoria e do técnico Rogério Ceni. O jovem atacante, inclusive, puxará a barca rubro-negra em 2021 e será vendido na próxima janela de transferência. Outro atacante também deve ser ausência contra o Botafogo. Gabigol, ainda com desequilíbrio muscular, treinou à parte até quinta-feira e tem chances remotas de ser relacionado.