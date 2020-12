Felipe Melo Divulgação

Publicado 04/12/2020 16:33

Rio - Um dia após se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro em um evento sem utilizar máscara, o volante Felipe Melo disse que testou negativo para a Covid-19. Em suas redes sociais, o jogador revelou que está liberado para retomar sua fisioterapia no CT do Palmeiras. O exame foi solicitado pelo clube paulista.

"Estou indo agora trabalhar, fazer a minha fisioterapia em busca de um retorno o quanto antes. Não foi dessa vez que tive o corona, ainda não", disse Felipe em vídeo.

"Queria dizer para quem é torcedor ferrenho do vírus, que gostam de fazer um ‘mimimi’ do caramba: será que o ambiente em que estive, as pessoas que ali estavam não tinham feito o exame antes? Será que foi por isso que eu não ‘coronei’? Será? Hum, eu não sei. Deixa para lá, o importante é que continuo com saúde e pronto para trabalhar e voltar o quanto antes", completou.