Sérgio Maurício e Reginaldo Leme em transmissão Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 17:30

Rio - A Band está em busca de nomes para as transmissões da Stock Car, categoria de automobilismo que passará a exibir em 2021. Segundo o colunista Flávio Ricco, o nome dos sonhos da emissora é o de Sérgio Maurício, do Grupo Globo.

Sérgio é conhecido por suas transmissões no automobilismo. Ele será, inclusive, o responsável pela transmissão do GP de Sakhir de Fórmula 1, no próximo domingo, no SporTV.

Além de Sérgio, outro nome que interessa é o de Reginaldo Leme, antigo parceiro de Galvão Bueno. A emissora já abriu conversas com o comentarista.