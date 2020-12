Com passagem pelo São Paulo entre 2015 e 2017, Centurión foi citado na festa e aumenta a lista de polêmicas na carreira Divulgação/Vélez Sarsfield

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 22:34

Buenos Aires - Terceiro colocado do Grupo 6 da Superliga Argentina, o Vélez Sarsfield foi destaque negativo no noticiário local após a denúncia de abuso sexual sofrida por uma mulher, de 28 anos, numa festa organizada pelos jogadores do clube em meio à pandemia do novo coronavírus. Juan Martin Lucero, Thiago Almada, Miguel Brizuela e Ricardo Centurión, ex-São Paulo, foram mencionados pela vítima. Nenhum deles, porém, foi identificado como o abusador.

A acusação foi formalizada na Delegacia da Mulher de San Isidro, em Buenos Aires, na madrugada de quinta para sexta-feira. De acordo com o diário 'Olé', o atacante Lucero foi o responsável pela locação da casa que sediou a festa num condomínio da região nobre da cidade.

Publicidade

O clube argentino se pronunciou oficialmente após a grave denúncia e garantiu que os quatro jogadores mencionados pela vítima prestarão depoimentos para esclarecer os fatos da grave denúncia. Brizuela, Centurión, Almado e Lucero não foram relacionados pelo clube para o confronto com o Patronato, neste sábado, Campeonato Argentino.