Lionel Messi LLUIS GENE / AFP

Por Lance

Publicado 05/12/2020 12:33

Rio - O Paris Saint-Germain estudou a possibilidade de contratação de Lionel Messi na última janela de transferências, segundo a "ESPN". Apesar do argentino ter ficado na Catalunha, o interesse não esfriou e Neymar e Leonardo, diretor esportivo do clube, são as peças chaves para que a operação possa ter sucesso no futuro.



Publicidade

Os dois brasileiros foram quem conversaram sobre a contratação do camisa 10 do Barcelona e fazem força para que a transferência seja realizada. No entanto, o presidente Nasser Al-Khelaifi não deu pistas sobre alguma aproximação com Messi e em sua última entrevista afirmou que não podia comentar sobre o assunto.



As últimas informações da imprensa estrangeira apontam que Neymar estaria disposto a aceitar uma renovação contratual com o PSG caso o clube fizesse algumas contratações para ser competitivo nos principais torneios continentais. Além disso, o craque declarou que quer voltar a jogar ao lado do argentino na próxima temporada.