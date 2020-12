Mauro Cezar Pereira Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 13:23

Rio - Botafogo e Vasco estão em situação delicada no Brasileirão e correm o risco de cair para a Série B. Para o comentarista Mauro Cezar Pereira, uma queda pode significar um 'apequenamento' das duas equipes, que já enfrentam dificuldades e teriam reduções em sua cota de TV.

Publicidade

"O Botafogo e o Vasco se caírem, um dos dois, ou os dois, o negócio vai ficar muito ruim, porque é sempre bom lembrar, a cota de televisão da Série A é uma, a da Série B são uns R$ 6 milhões mais ou menos, R$ 6 milhões dá uma média de R$ 500 mil por mês", disse Mauro durante o podcast "Posse de Bola".

"Nesse período de pandemia e tudo mais, imagina o Botafogo rebaixado, o Vasco pela quarta vez na segunda divisão, e isso pode significar, embora tenham torcidas numerosas, o Vasco é uma torcida que é uma das maiores do Brasil, o Botafogo também tem uma torcida grande, um apequenamento mesmo do clube, já estão em um processo de apequenamento e pode ser um passo perigosíssimo, vou dar um exemplo, é virar um Torino, o Torino era o rival da Juventus e hoje não é mais, só é rival porque é da mesma cidade, mas são times de níveis totalmente diferentes, então o Botafogo e o Vasco podem virar um time assim", completou.

Publicidade

Atualmente, o Botafogo ocupa a penúltima colocação do campeonato, com 20 pontos. Já o Vasco, está em 17º, com 24.