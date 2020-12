Bruno Fonseca Reprodução

Publicado 05/12/2020 16:14

Rio - O narrador Bruno Fonseca, do Grupo Globo, terá uma missão ingrata neste sábado. Por conta do surto de Covid-19 que atingiu diversos narradores da casa, ele fará a transmissão de duas partidas na noite deste sábado.

Bruno Fonseca narrará o jogo dentre CSA e América-MG, às 18h30. Pouco tempo depois do duelo, às 22h, ele estará em Cuiabá x Botafogo-SP. As duas partidas serão pela Série B do Brasileirão.

Por conta do protocolo de segurança por conta da Covid-19, o Grupo Globo já tem os desfalques de Galvão Bueno, Jota Júnior e Milton Leite, afastados por serem do grupo de risco. Além deles, Gustavo Villani, Luiz Carlos Júnior e Eduardo Moreno testaram positivo para a doença. Por conta dos desfalques, além de ter que escalar Bruno em duas partidas, a emissora voltou a colocar Sérgio Maurício, titular do automobilismo, para narrar um jogo de futebol após quatro anos.