Torcida do Botafogo relembra tragédia do Ninho do Urubu em faixa Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 14:33

Rio - A partida entre Flamengo e Botafogo, na tarde deste sábado, no Estádio Nilton Santos, terá uma faixa polêmica na arquibancada. Torcedores do Glorioso estiveram no estádio e estenderam um material com os dizeres "aqui prezamos pelas vidas", fazendo uma clara referência à tragédia no Ninho do Urubu, quando dez adolescentes das categorias de base do Rubro-Negro faleceram.

Publicidade

A faixa foi colocada no setor leste inferior e ficará de frente para as câmeras de TV. A bola rola no Estádio Nilton Santos às 17h.