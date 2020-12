Torcida do Botafogo relembra tragédia do Ninho do Urubu em faixa Reprodução

Publicado 05/12/2020 17:26

Rio - A diretoria do Botafogo voltou atrás e estendeu novamente na arquibancada do Nilton Santos a faixa com os dizeres "aqui prezamos pela vida" , minutos antes de a bola rolar no clássico contra o Flamengo, na tarde deste sábado. O Glorioso alegou que a frase não tem ligação com o rival, mas sim com seu posicionamento desde o início da pandemia.

"Vou usar esse espaço para pedir ao presidente do Botafogo que retire essa faixa agressiva que é deselegante e tenho certeza que não partiu dele, mas se ele permitir será. Acho que isso não precisa virar uma questão que seja remetida ao STJD. Somos adversários e não inimigos", escreveu Rodrigo no Twitter.

O movimento "Ninguém ama como a gente", responsável pela faixa, emitiu uma nota oficial sobre o assunto.

"1) A faixa não tem absolutamente nada a ver com nenhum outro clube, seja ele qual for.



2) A faixa é uma reafirmação do orgulho que sentimos em ver nosso clube tomar a iniciativa que consideramos adequada em meio a pandemia.



3) O BOTAFOGO acaba de conseguir um patrocínio onde a postura do clube diante da pandemia foi primordial para a marca que nos patrocina.



4) Nos estranha o fato de alguém se irritar ao ver uma faixa com os dizeres "Aqui prezamos pelas vidas". Deveria ser regra e acreditamos que todos clubes pensam ou ao menos deveriam pensar dessa forma e priorizar a vida mais do que dinheiro, títulos ou seja lá o que for.



5) Lamentamos que tenham retirado a faixa. Consideramos um absurdo não termos liberdade de expressão para nos posicionarmos a favor da postura do nosso clube."