Rodrigo Dunshee de Abranches Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 19:31

Rio - Após a vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 1 a 0 , no Estádio Nilton Santos, na tarde deste sábado, o vice geral e jurídico rubro-negro, Rodrigo Dunshee de Abranches, foi às redes sociais alfinetar o rival. O dirigente afirmou que o clube alvinegro está "em vias de ser extinto" e que se tornou notório por atacar o Flamengo.

Rivalidade deve se limitar às questões esportivas. Botafogo durante anos foi muito mal gerido, hoje está praticamente falido, rebaixado e em vias de ser extinto. Como não tem nada de bom a apresentar, está se tornando notório por atacar o Flamengo. Ok. Boa sorte aí Botafogo.. pic.twitter.com/tHJ82cyR8D — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) December 5, 2020 "Rivalidade deve se limitar às questões esportivas. Botafogo durante anos foi muito mal gerido, hoje está praticamente falido, rebaixado e em vias de ser extinto. Como não tem nada de bom a apresentar, está se tornando notório por atacar o Flamengo. Ok. Boa sorte aí, Botafogo", escreveu.

Publicidade

A polêmica entre os clubes neste sábado começou no início da tarde, após a torcida do Botafogo estender uma faixa no Nilton Santos com os dizeres "aqui prezamos pela vida". Dunshee foi às redes sociais pedir que o Botafogo retirasse a faixa e ameaçou, caso não fosse atendido, ir ao STJD. Funcionários do Glorioso retiraram a faixa, mas a recolocaram poucos minutos antes de a bola rolar. O clube alega que a faixa não tem ligação com o Flamengo, mas sim com sua postura desde o início da pandemia.