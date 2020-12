Renato Gaúcho LUCAS UEBEL /GREMIO FBPA

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 09:04

Rio Grande do Sul - Em grande fase no Brasileiro e avançando na Copa do Brasil e na Libertadores, o Grêmio vem impressionando pelo rendimento nas últimas partidas. Após a goleada sobre o Vasco, o treinador Renato Gaúcho cravou que a sua equipe vem tendo o melhor rendimento do país nos últimos jogos.

"Para mim, ele joga. O melhor futebol do Brasil no momento é o Grêmio. É o que tenho visto. No momento que todos voltaram, sabia que o Grêmio ficaria forte. É o que tem ocorrido. Conheço este grupo melhor que ninguém. Sempre que peço, ele nos ajuda. Nosso percentual é quase 100% de acerto. É um futebol bonito, que gosto de ver", afirmou.

Com o resultado, o Grêmio chegou aos 40 pontos e entrou no G-4 do Brasileiro. A equipe gaúcha tem um jogo a menos, um confronto direto contra o Flamengo, que em caso de vitória, poderia colocá-lo em segundo lugar na tabela. Apesar do bom momento, Renato acredita que sua equipe ainda tenha a evoluir.

"Nunca acho que está 100%. Sempre falta alguma coisa. Não é porque vencemos que não há algo para corrigir. Foi uma partida muito boa. Não demos espaço ao adversário. Criamos bastante. Fizemos quatro gols. Valorizamos a posse de bola, mas com objetividade. Sempre no campo do adversário", disse.