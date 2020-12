Dalma Maradona Reprodução

Publicado 07/12/2020 10:00

Rio - A morte de Diego Maradona vem desmembrando notícias relacionadas aos seus familiares. O jornal "Olé" divulgou que a relação entre as filhas do ídolo e Matías Morla, advogado do craque em seus últimos anos de vida, não é boa. Depois da notícia vir à tona, Dalma, filha mais velha, utilizou as redes sociais para detonar o profissional.

O problema entre as partes teria começado quando o advogado interpelou Giannina, filha do meio de Maradona, sobre uma não autorização a comparecer ao velório do ex-jogador. Dalma, filha mais velha, se irritou e afirmou que 'ligou 200 vezes' para o advogado e revelou que vai processá-lo.

Confira a postagem completa de Dalma Maradona:



"Estou escrevendo aqui porque você mandou um recado para minha irmã perguntando por que não pôde ir ao velório do seu melhor amigo. Se você tivesse me atendido nas 200 vezes que liguei para você, eu teria explicado perfeitamente. Nós vamos aos tribunais e parece que enfim você vai ter que mostrar sua cara. Até lá, se você tiver alguma dúvida, me pergunte cara a cara! Espero que a justiça seja feita e eu juro que não vou parar até que isso aconteça, mas, caso contrário, sua condenação será social. E já que descobri que não posso marcar seu @, sei que você vai ler isso, Matías Morla. Com minha irmã você não conseguirá nada e nem questionará se somos filhas do meu pai. Por último, me agradeça. Graças a Deus você não foi ao velório, porque as pessoas passariam e gritariam "assassino" para você. Eu te salvei de um desgosto."