27/08/2019 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIRO - O técnico Renato Gaúcho do Grêmio comemora a vitória após partida contra a equipe do Palmeiras, em jogo válido pela Copa Libertadores de 2019, realizado no estádio do Pacaembu, Zona oeste da Capital, em São Paulo, na noite desta terça-feira (27). Foto: Rodrigo Gazzanel/Parceiro/Agência O Dia Rodrigo Gazzanel/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Rio - Ao comentar a declaração de Renato Gaúcho, que afirma praticar o melhor futebol do Brasil, Zinho relembrou a goleada de 5 a 0 sofrida pelo Grêmio contra o Flamengo na semifinal da Copa Libertadores da América 2019. Na época, o treinador também adotava um discurso parecido.

Publicidade

A declaração veio após a vitória do clube gaúcho por 4 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.



"O Renato Gaúcho tem que tomar cuidado com esse discurso (de que o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil). Da última vez que ele falou isso, ele tomou de cinco. Então é melhor colocar a bola no chão, jogar bola, que o time é bom, mas tem jogos duros contra o Santos agora", declarou Zinho no A Última Palavra, do Fox Sports.