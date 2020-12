Benja recusa proposta da Disney, deixa Fox Sports e fica só no SBT Divulgação

Por O Dia

Rio - O apresentador Benjamin Back está de saída da Fox Sports, canal em que trabalhava há seis anos na TV fechada. Em reunião na manhã desta segunda-feira, ele recusou a proposta da Disney por causa de uma cláusula de exclusividade. Em contato com o UOL Esporte, a Disney confirmou o encerramento das atividades do apresentador nos programas "Fox Sports Rádio" e "Aqui com Benja".

Atualmente, Benja também apresenta o "Arena SBT", atração esportiva que estreou no SBT após a compra dos direitos de transmissão da Copa Libertadores. A partir da próxima semana, ele não apresentará mais os programas na Fox Sports e ficará apenas no canal de Sílvio Santos.

Ainda segundo informações do UOL, o apresentador comandará seu programa na Fox nesta semana.

"Nosso pilar de esportes está passando por um processo de transformação para oferecer um conteúdo ainda mais variado e qualificado para a audiência do Brasil. A reformulação faz parte do planejamento da Companhia que seguirá investindo em sua programação esportiva, contando com um extenso portfólio de direitos, além de uma equipe de jornalismo referência junto aos fãs de esportes", diz o posicionamento padrão da Disney.